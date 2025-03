"Oby nie przekroczyli linii Dniepru". Gen. Polko mówi o Putinie

Podkreślił, że Ukraina ma prawo czuć się w pewnym sensie oszukana, bo ta pomoc, która przychodziła do Ukrainy, zawsze była spóźniona, jakby Europa, świat nie zdawał sobie sprawy, że obrona przed tymi imperialnymi zapędami Putina to jest w istocie obrona Europy i świata przed rządami autokratów.

Generał Polko ocenił, że to, co zaproponował mu prezydent Trump, czyli zaprzestanie działań, zatrzymanie obecnej linii frontu, a jednocześnie brak jakichkolwiek gwarancji pokoju, to jest danie Putinowi czasu na to, żeby przegrupował swoje siły, doposażył je i żeby wznowił agresję.