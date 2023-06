Wielka akcja ekologów. Trwa walka o Las Paprocki

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu miejscy ekolodzy zauważyli wiele drzew oznaczonych na pomarańczowo, co wskazywało na planowaną wycinkę. W odpowiedzi na to owinęli pnie białymi szarfami, co miało zwrócić uwagę mieszkańców na zaistniały problem. Na apel Stowarzyszenia Zielona Wola, 28 maja w lesie zgromadziło się kilkaset osób wyrażających sprzeciw wobec planów wycinki.