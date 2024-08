Oburzenie w Iraku. Chcą zezwolić na śluby z dziewięciolatkami

Biją na alarm ws. dziewczynek z Iraku

Szyickie grupy od dawna dążą do ograniczenia praw kobiet w Iraku – zaznacza "The Guardian". - Dziewczynki powinny bawić się na placu zabaw i uczęszczać do szkoły, a nie nosić suknie ślubne – stwierdziła Sarah Sanbar, ekspertka zajmująca się Irakiem w Human Rights Watch (HRW), cytowana przez telewizję France24.