Oburzenie po "happeningu" KOD-u. Mariusz Błaszczak: MON zawiadomi prokuraturę

Dzień przed 11 listopada, Narodowym Świętem Niepodległości, do schodzących z warty żołnierzy podjechał kartonowym "czołgiem" członek KOD-u. Internauci dali wyraz swojemu niezadowoleniu w mediach społecznościowych. Na słownej krytyce się nie skończy. Sprawa trafi też do prokuratury.

Odpowiedział mu Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji: "Kto by to nie przeszkadzał czy drwił. Święto Narodowe i związane z tym uroczystości psuć - to wstyd!".

Co na to KOD? - Skoro pl. Piłsudskiego to teraz teren wojskowy, myśleliśmy, że może jak przyjedziemy z czołgiem, to nas wpuszczą - stwierdził jeden z uczestników akcji w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".