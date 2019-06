Oburzający zwrot w "Jerusalem Post". Zdecydowana interwencja ambasadora

Izraelski dziennik "The Jerusalem Post" użył w swoim tekście sformułowania "polskie obozy śmierci". Wywołało to natychmiastową reakcję ambasadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego. Odpowiedź, którą otrzymał od redaktora naczelnego gazety, może jednak zaskakiwać.

Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski opublikował na swoim koncie na Twitterze fragment tekstu "The Jerusalem Post" i zaapelował do redaktora naczelnego dziennika:

"To niepojęte, że 'The Jerusalem Post' użył skandalicznego zwrotu 'polskie obozy śmierci' i to w artykule o spa. Pisanie na nowo historii i zniekształcanie faktów jest nie do zaakceptowania. Drogi Jaakovie Katzu, wie pan, że nie było 'polskich obozów śmierci', prawda? Proszę, niech pan to poprawi".