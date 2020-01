Oburzające słowa Rafała Ziemkiewicza. Zaatakował Jurka Owsiaka

Publicysta Rafał Ziemkiewicz zabrał głos w sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. We wpisie na Twitterze zaatakował Jurka Owsiaka. Napisał o "totalnym tupolewizmie Orkiestry".

"Oni jednak nie mają granic... "Wiadomości" uderzają w Owsiaka i obwiniają go za śmierć Pawła Adamowicza! W rocznicę jego śmierci!" - napisał na Twitterze Mikołaj Nowak, specjalista ds. marketingu. Na post odpowiedział publicysta Rafał Ziemkiewicz. Nie szczędził mocnych słów.

"Bo on k... jest głównym winowajcą, durniu!" - napisał o Owsiaku. I dodał: "Gdyby nie totalny tupolewizm WOŚP, morderca nie mógłby się zbliżyć do ofiary na 10 metrów! Wścieklizna Owsiaka po tej zbrodni była uderzeniem uprzedzającym, żeby nikt nie śmiał tej prawdy powiedzieć" - ocenił Ziemkiewicz.

W czerwcu 2016 roku Ziemkiewicz stracił pracę. Twierdził, że za tekst, w którym bronił Zofii Klepackiej. "Parafrazując Mackiewicza: do LGBT trzeba strzelać. Nie w sensie dosłownym oczywiście – ale to nie są ludzie dobrej woli ani obrońcy czyichś praw, to nowa mutacja bolszewików i nazistów" - brzmiał fragment artykułu.