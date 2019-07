Jerzy Owsiak apeluje o wyłączanie programów TVP w telewizorach

Jerzy Owsiak nie jest miłośnikiem obecnej TVP. Dawał temu wyraz wielokrotnie. Ale dopiero gdy "Wiadomości" postanowiły opublikować zaskakujący materiał o gdańskim tramwaju, nie wytrzymał i zwrócił się do mieszkańców miasta ze stanowczą prośbą.

Twórca WOŚP chce, by mieszkańcy Gdańska, czyli miasta, w którym się urodził, zrobili to "jednym, wspólnym czynem" i "raz na zawsze".

Do tej prośby skłoniło go obejrzenie materiału "Wiadomości" dotyczącego uruchomienia zabytkowego tramwaju z Wolnego Miasta Gdańska. Owsiak nie mógł zrozumieć, dlaczego dziennikarz stacji zasugerował, że "uruchamiając ten piękny pojazd pragniemy tej nazistowskiej rzeczywistości". To "podłe" - uznał.