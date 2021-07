"Obrzydliwe paski" w "Wiadomościach". Będzie pozew Donalda Tuska? Jest odpowiedź

Od soboty "Wiadomości" TVP wymieniły nazwisko Donalda Tuska ponad 130 razy. - To jest skrajna nienawiść, to jest podżeganie do zła, to jest ekipa ludzi, która nie ma prawa mienić się dziennikarzami, to jest hejt i to się źle skończy - ocenił ostatnie materiały w telewizji publicznej, poświęcone nowemu liderowi PO, gość programu "Tłit", były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Prowadzący program odczytał kilka tzw. pasków, które pojawiają się na ekranie telewizora podczas emisji "Wiadomości" TVP. - To jest obrzydliwe - stwierdził Arłukowicz. Pytany o to, czy Donald Tusk planuje pozwać publiczną telewizję, odparł, że nie rozmawiał z nim na ten temat. - Moim zdaniem powinniśmy rozważyć taką możliwość - dodał polityk PO Bartosz Arłukowicz.