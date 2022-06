Obrońcy zakładów Azot w Siewierodoniecku dostali propozycję. Mają się poddać

"Kierując się humanitarnymi zasadami, Siły Zbrojne Rosji i formacje Ługańskiej Republiki Ludowej są gotowe do przeprowadzenia operacji humanitarnej mającej na celu ewakuację ludności cywilnej. W tym celu od 08:00 czasu moskiewskiego do 20:00 czasu moskiewskiego 15 czerwca otwiera się korytarz humanitarny w kierunku północnym do miasta Swatowe w Ługańskiej Republice Ludowej" - informuje rosyjska agencja Interfax, powołując się na resort obrony.