Obrońcy Azowstalu czekali na to od miesięcy. Wzruszające chwile w Turcji

Przebywający w Turcji dowódcy obrony zakładów Azowstal w Mariupolu, po kilku miesiącach rozłąki, w końcu mogli zobaczyć się z rodzinami. Zdjęcia z tego wzruszającego spotkania trafiły do sieci. Niestety dopóki wojna się nie skończy, żołnierze nie będą mogli powrócić do Ukrainy. To część porozumienia między Kijowem, a Moskwą.