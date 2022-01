Obrazy za pieniądze z łapówek. Co zawiera akt oskarżenia Sławomira Nowaka?

Akt oskarżenia wobec Sławomira Nowaka. Obrazy z łapówek

Radio Zet dotarło do szczegółów aktu oskarżenia. Prokuratura podała w nim, co Nowak kupił za pieniądze, które miały pochodzić z łapówek. Jak podała rozgłośnia, były to kosztowne obrazy, m.in. "Gdańsk" Edwarda Dwurnika oraz "Chłopcy" Kiejstuta Bereźnickiego, kupione na aukcji poprzez szyfrowany komunikator WhatsApp.