Obrazki z Warszawy poszły w świat. Zagraniczne medium o protestach rolników

- Zamknąć granicę, wywalić do gnojownika ten "Zielony ład" i żeby swoboda była w produkcji mięsa i wszystkiego. Macie się wziąć za robotę, wcześniej nie wysyłaliście tej pszenicy przez Polskę - grzmiał Bogusław, rolnik z Dolnego Śląska. Środowy protest w Warszawie wymknął się spod kontroli. Nagrania ze starć policji z protestującymi obiegły media nie tylko w kraju, ale poszły również w świat. Amerykańska agencja AP udostępniła nagrania z momentu pod Sejmem, gdzie doszło do rzucania w mundurowych kostką brukową czy petardami. Funkcjonariusze użyli wówczas gazu pieprzowego, co tylko podgrzało i tak wielkie emocje na Wiejskiej. "Uczestnicy protestu rolników w Warszawie rzucali kostką brukową w policję i próbowali sforsować barierki wokół parlamentu w stolicy Polski, raniąc kilku funkcjonariuszy. Policja poinformowała, że zatrzymała kilkanaście osób i uniemożliwiła protestującym przedostanie się do Sejmu. Wydarzenia te oznaczają eskalację protestów rolników, którzy są rozgniewani polityką Unii Europejskiej i importem żywności z Ukrainy, co według nich zagraża ich egzystencji" - wyjaśnia wydarzenia w Warszawie agencja AP. W pewnym momencie na nagraniach widać, jak demonstranci depczą flagę UE czy palą trumnę z napisem "rolnik". Według protestujących, demonstracje nie ustaną dopóki nie zostanie usunięty pomysł "Zielonego ładu", a polskie władze zaprzestaną ściągania ukraińskich towarów do kraju, które drastycznie wpływają na polskie gospodarstwa.