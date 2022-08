Obraził Scholza. Teraz chce się z nim spotkać

Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk, który niedługo wraca do swego kraju, przeprosił kanclerza Niemiec Olafa Scholza za nazwanie go "obrażoną pasztetową". Ukraiński dyplomata przekazał, że wystąpił o możliwość ostatniej rozmowy z szefem niemieckiego rządu przed swoim powrotem do ojczyzny.