Do końca roku Ukrainie grożą poważne straty terytorialne - wynika z ocen zachodnich służb wywiadowczych, do których dotarła gazeta "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Ogólny obraz Ukrainy w wyniku przewagi militarnej Rosji jest obecnie zaciemniony" - czytamy.

"Obraz zaciemniony". Niepokojące doniesienia wywiadu ws. Ukrainy

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine