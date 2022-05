Obrady Sejmu. Ważą się losy Izby Dyscyplinarnej SN

Obrady Sejmu rozpoczęły się od wniosków formalnych. - Pojawiły się nowe dane. 4 miliardów złotych to zysk za pierwszy kwartał PGNiG. Polacy zapłacili za to o 600 proc. wyższymi rachunkami za gaz. Z kolei zysk Orlenu to 3 mld zł. Kto za to płaci? Polacy za to płacą i codziennie tankując na stacjach benzynowych 7,30 zł za paliwo, myślą sobie o pałacykach Obajtka, wynagrodzeniu Doroty Kani i radach nadzorczych takich ludzi jak żona posła Sobolewskiego - mówił poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, zarzucając rządowi żerowanie na Polakach.