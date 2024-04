Obrady klubu Lewicy pod lupą NASK. Ministerstwo skontroluje Sejm

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała w WP nawet interwencję w rządzie. - Będziemy w tej sprawie interweniowali w Ministerstwie Cyfryzacji, ponieważ to sprawa dotycząca potencjalnie bezpieczeństwa państwa. Bo co, jeśli byśmy omawiali na przykład sprawy związane ze zbrojeniami? A tajne posiedzenia Sejmu? Co, jeśli wtedy transmisja się włączy? Tego nie można zostawić bez interwencji - przekonywała. Dodała, że "poprosi ministra cyfryzacji o zbadanie systemu transmisji internetowej oraz telewizyjnej Kancelarii Sejmu pod kątem cyberbezpieczeństwa".