Obowiązkowy test na koronawirusa w Niemczech. Co trzeba wiedzieć

Kto powinien być badany?

Testy na koronawirusa mają obowiązywać od przyszłego tygodnia i powinny być obowiązkowe dla wszystkich osób wjeżdżających do Niemiec z obszaru ryzyka. Federalny minister zdrowia Jens Spahn (CDU) jednak odrzucił powszechny obowiązek badania wszystkich osób powracających z urlopu. Test jest „ingerencją w wolność osobistą” i musi być uzasadniony, jak zaznaczył polityk CDU w kilku wywiadach telewizyjnych.

Jednakże wyniki dobrowolnych testów na lotnisku we Frankfurcie pokazują na przykład, że 80 procent osób, które uzyskały wynik pozytywny na obecność wirusa, pochodziło z obszarów Europy niezagrożonych ryzykiem.

Podstawą prawną obowiązkowego testu jest ustawa o ochronie przed zakażeniami. Zawarty w niej paragraf został niedawno zmieniony w odniesieniu do wyjątkowych sytuacji, takich jak pandemia. Pozwala to władzy na wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badań u osób podróżujących z obszarów ryzyka - w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się groźnych chorób zakaźnych.

Które kraje są uważane za obszary ryzyka?

Instytut Roberta Kocha wymienił około 130 krajów jako obszary ryzyka, od Afganistanu po Republikę Środkowoafrykańską. Z obszaru Unii Europejskiej dołączył Luksemburg. Wśród krajów spoza Unii Europejskiej to USA, Rosja, Turcja, Izrael i Maroko są obecnie uważane za obszary ryzyka, podobnie jak kraje europejskie, takie jak Serbia i Bośnia i Hercegowina.

Decyzja ta uwzględnia również to, czy epidemia ma charakter lokalny czy ogólnokrajowy, jak duże są możliwości testowania i co władze państwowe robią, aby opanować pandemię. Trwa dyskusja, czy prócz całych państw za obszary ryzyka mogą zostać uznane poszczególne regiony. Na przykład niemiecki MSZ już teraz odradza podróżowanie do północnych regionów Hiszpanii, takich jak Katalonia, Aragonia i Nawarra - bez uznania całej Hiszpanii za obszar ryzyka.