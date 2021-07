Obowiązkowe szczepienia w Polsce? Wiceminister zdrowia wyjaśnia

Prezydent Francji oświadczył w poniedziałek, że szczepienia na COVID-19 we Francji nie będą obowiązkowe. Ci jednak, którzy dobrowolnie tego nie zrobią, będą musieli liczyć się ze znacznymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niezaszczepione nie będą mogły m.in. pójść do kawiarni czy restauracji, robić zakupów w centrach handlowych, korzystać z pociągów i samolotów na dłuższych trasach czy wchodzić do placówek medycznych. Podobną drogą planuje pójść Grecja.