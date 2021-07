Obowiązkowe szczepienia na COVID. Dworczyk: nie ma decyzji

Koronawirus. Morawiecki apeluje do antyszczepionkowców

Na konferencji prasowej wystąpił także premier. - Wiem, że niektórzy czekają na powrót z wakacji, na to co będzie pod koniec sierpnia. Otóż pod koniec sierpnia może niestety ta czwarta fala już nadejść. Nie czekajmy na nią, lepiej przystąpmy do zaszczepienia się, do programu szczepień - mówił Mateusz Morawiecki.