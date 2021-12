Obowiązkowe szczepienia? Jasna deklaracja z KO

Wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych, a także kar grzywny dla osób niezaszczepionych - takie propozycje zawiera ogłoszony przez Lewicę projekt ustawy. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński? Czy poparłby pomysł obowiązkowych szczepień? - Oczekiwałbym, że rząd podejmuje decyzje w oparciu o opinie Rady Medycznej i medyków (...). Jeśli Rada Medyczna to zaproponuje, to tak. Na razie słyszę medyków, którzy mówią: wprowadźcie paszporty covidowe - zadeklarował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - W ciągu 2 lat umrze prawie milion Polaków, milion naszych obywateli. A rząd jedyne co robi, to codziennie wychodzi i mówi o ilości zakażeń i zgonów. To za mało - podkreślił Joński.