Obowiązek szczepień? Zaskakujące wątpliwości lekarza

Czy szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe? - Moim zdaniem prywatnym, jako lekarza, który obraca się w tym temacie zawodowo od ponad 20 lat, oczywiście, że tak. Pytanie, czy dzisiaj wprowadzenie szczepień obowiązkowych podniesie poziom wyszczepienia? Tu zaczyna być odpowiedź niejasna, bo przecież my nie jesteśmy w stanie wyegzekwować nawet noszenie maseczek - powiedział w programie "Newsroom" WP lekarz i polityk PO Bartosz Arłukowicz. Przywołał też swoje obserwacje z pobytu we Francji, gdzie widział, jak wszyscy klienci dużego sklepu mieli dokładnie zakryte twarze maseczkami, a nie jak w wielu przypadku w Polsce "pod nosem". - Rząd stracił zdolność rządzenia - komentował były minister zdrowia, pytany o brak w Polsce tak szerokich obostrzeń, jak w innych krajach Europy. - Na Zachodzie dzieci testowane są dwa, trzy razy w tygodniu - mówił gość Agnieszki Kopacz, wskazując, co rządzący powinni zrobić już teraz.