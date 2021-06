Obostrzenia w wakacje. Lekarz o ryzyku zakażenia latem

- Myślę, że możemy korzystać z ładnej pogody, korzystać z lata i jeździć na wakacje. Starać się ruszać i odzyskać dawną formę, ale dobrze by było, żebyśmy jednocześnie się do tego przygotowali, szczepiąc się, bo to naprawdę jest bezpieczne. To jedno z największych osiągnięć medycyny - mówił w programie "Newsroom" WP dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej ds. COVID-19 działającej w KPRM. - Warunkiem powrotu do normalności nie jest posiadanie szczepionek w magazynach i chłodniach, tylko zaszczepienie nimi społeczeństwa - dodaje. Dr Szułdrzyński podkreśla też, że pandemia jeszcze się nie skończyła i wciąż należy zachować ostrożność. Jego zdaniem w najbliższych miesiącach powinien zostać utrzymany obowiązek noszenia maseczki w zamkniętych przestrzeniach, a imprezy masowe powinny być organizowane w reżimie sanitarnym.