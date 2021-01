Obostrzenia w Polsce. Szymon Hołownia: uruchomiono "maszynę losującą"

Szymon Hołownia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do Narodowego Programu Szczepień. Lidera ruchu Polska 2050 zapytano o to, czy popiera rząd w tym działaniu. - Musielibyśmy rozłożyć na czynniki pierwsze cały Narodowy Program Szczepień. Ruch Polska 2050 skonsultował ten program rządowy z naszymi ekspertami - odpowiedział Szymon Hołownia. - W grudniu byliśmy chyba jedyną siłą polityczną, która wysłała uwagi. Nie jesteśmy zapraszani na organizowane spotkania (dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 - przyp. red.) - dodał polityk. - Ja bardzo chętnie powiem, co należy zrobić w tym programie, aby był on bardziej efektywny - przekazał gość Patrycjusza Wyżgi. Szymona Hołownię w programie dopytano także o najbardziej palącą kwestię, którą należałoby poprawić, jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa. - Uporządkować kwestie lockdownu - odpowiedział Szymon Hołownia i dodał, że w czwartek w trakcie konferencji prasowej Adam Niedzielski uruchomił "maszynę losującą", z której, na kilka dni przed momentem wcielenia w życie, wypadło kilka obostrzeń.

Rozwiń