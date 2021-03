Obostrzenia w Polsce. Specjalista chorób zakaźnych: wiele osób ma je gdzieś

Ostatnie dni przynoszą duże wzrosty zakażeń koronawirusem w Polsce. Nasz kraj jest obecnie w pierwszej 10 państw najbardziej dotkniętych trzecią falą pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z trzecią falą. W związku z pogorszeniem sytuacji niemal we wszystkich województwach od 20 marca obostrzenia będą rozszerzone na całą Polskę .

Obostrzenia w Polsce. "Masa ludzi żyje tak, jakby nie było epidemii"

Dr Paweł Rajewski uważa, że "gdyby Polacy zachowywali się tak jak rok temu, to obecnej fali zakażeń z takimi wysokościami by nie było". - Teraz wiele osób ma wszelkie obostrzenia gdzieś. Nie możemy zamykać oczu i udawać, że nie widzimy, co się dzieje. Masa ludzi żyje tak, jakby nie było epidemii. Proszę spojrzeć na ruch na ulicach. Czy polskie miasta wyglądają dziś tak jak wiosną 2020? - komentuje specjalista chorób zakaźnych.