Obostrzenia nie tylko na Mazurach? Doradca premiera ujawnił rekomendację

Województwo warmińsko-mazurskie to region, w którym trwa lockdown. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa była powodem wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na Warmii i Mazurach. Ale czy do warmińsko-mazurskiego dołączą kolejne województwa? Gościem programu WP "Newsroom" był doradca premiera ds. pandemii koronawirusa. Andrzej Horban został zapytany przez Agnieszkę Kopacz o to, jakie są jego rekomendacje w sprawie wprowadzenia obostrzeń w dwóch kolejnych regionach Polski. Profesor nie uchylił się od odpowiedzi. W drugiej części rozmowy doradca premiera Mateusza Morawieckiego i członek Rady Medycznej przy szefie rządu odpowiadał na pytanie, o to kiedy skończy się pandemia koronawirusa w Polsce. - Ta trzecia fala na pewno opadnie. Powinna opaść pod koniec kwietnia, na początku maja - stwierdził gość programu "Newsroom". Podkreślił, że duży wpływ na zmniejszenie liczby zakażeń będzie miało nadejście wiosny. - Dłuższy dzień, zaczniemy sobie wietrzyć mieszkania, sprzątać przed Wielkanocą. I w tym momencie spadnie nam liczba zakażeń - tłumaczył główny doradca premiera ds. COVID-19. - Epidemia nie zniknie zupełnie, ale liczba zachorowań spadnie znacznie. Bo my też zaczynamy się zachowywać zupełnie inaczej. Wietrzenie, wymiana powietrza, więcej czasu na świeżym powietrzu, niż w zatęchłych pomieszczeniach. Polak cały czas żyje w przekonaniu, że świeże powietrze zaszkodziło armii Napoleona, więc i jemu zaszkodzi, w związku z tym okien się nie otwiera - dodał. Pytany, ilu zakażeń dziennie możemy się spodziewać podczas III fali epidemii, odparł: "cały czas mam nadzieję, że te liczby nie będą przekraczały 12-14 tysięcy." - Obawiam się jednak, że może być więcej. Ile? To już jest pytanie do wróżki, ale to może być 16 -20 tysięcy - dodał prof. Horban.

Rozwiń