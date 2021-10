Obostrzenia i trzecia dawka szczepionki. Prof. Hoban zdradza szczegóły

Czy z racji czwartej fali koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wprowadzi kolejne obostrzenia? O tę kwestię był pytany prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19. – Wrócimy w tym momencie do stref żółtych i czerwonych – zapowiedział gość Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. I dodał, że rekomendacja będzie taka, by na tych terenach, na których liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekracza określoną liczbę, takie zalecenia zostały wdrożone w życie. – To jest rzecz arbitralna – podkreślił prof. Horban. – W czwartek w Ministerstwie Zdrowia jest sztab kryzysowy i właśnie to przedstawię panu ministrowi pod rozwagę – dodał ekspert. Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia trzeciej dawki szczepionki. Prof. Andrzej Horban potwierdził, że rekomendacja jest już gotowa, a resort zdrowia pracuje obecnie nad rozporządzeniem. Kiedy zostanie ogłoszona decyzja? - Ona już jest właściwie podjęta, trwają prace nad programem komputerowym, to jest kwestia kilku dni – poinformował gość WP.