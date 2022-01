Obniżka VAT na niektóre towary. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Eksperci oszacowali, że łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł. Samo obniżenie VAT na żywność i napoje będzie skutkować spadkiem oscylującym na poziomie ok. 2,92 mld zł. W przypadku paliw straty wyniosą ok. 3,11 mld zł, a nawozów ok. 0,52 mld zł. Na obniżce VAT na gaz, energię elektryczną oraz energię cieplną państwo straci ponad 5 mld zł.