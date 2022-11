Obława w Pradze. Ścigany zaatakował już cztery osoby

Napastnik najpierw zaatakował nożem w jednym z mieszkań w Pradze 40-latka i broniącego go przyjaciela. Kolejny atak miał miejsce dwie godziny później. Przypadkowy przechodzień przed jednym z domów na ulicy Hněvkovského został pobity. 35-latek uderzył go i uciekł z miejsca zdarzenia do swojego mieszkania, gdzie po raz kolejny zaatakował nożem, tym razem swojego współlokatora. Ścigany żądał, by nie wzywał policji, pobił go i próbował wyłudzić od niego pieniądze.