Koszmar w centrum Rzeszowa. Trzy osoby zatrzymane

Jedna z kobiet nie była zadowolona z tego, że jest nagrywana. Podeszła do 38-latka i zapytała go po angielsku, dlaczego ich filmuje. Następnie mężczyzna został oblany prawdopodobnie piwem i uderzony kuflem, który kobieta trzymała w ręce. Jak relacjonuje Magdalena Żuk, poszkodowany miał być przez nią szarpany i uderzany. Potem dołączyli do niej dwaj mężczyźni, którzy również zadawali mu ciosy. Gdy poszkodowany upadł, kopali go.