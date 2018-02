Oblał kobietę kwasem. Sąd podtrzymał wyrok 25 lat więzienia

Sąd apelacyjny w Łodzi podtrzymał wyrok dla Roberta W. Mężczyzna po wyjściu z więzienia nie będzie mógł się zbliżać do kobiety przez następne 12 lat.

Sąd podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. Wtedy Robert W. też usłyszał 25 lat więzienia, ale okres zakazu zbliżania się do kobiety był krótszy. Zdaniem sądu Robert W. oblewając kobietę kwasem próbował ją zabić.

Z tym nie zgadza się obrońca mężczyzny. - Zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia, że działał on z zamiarem odebrania życia. Mój klient przewidywał, że dojdzie do mniejszych obrażeń – cytuje Adama Kozłowskiego tvn24.pl.