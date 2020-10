Objawy koronawirusa. Brytyjczycy zdezorientowani

Objawy koronawirusa. Nieoczekiwany efekt pandemii w Wielkiej Brytanii

Jak przekazał Polsat News, w Wielkiej Brytanii przeprowadza się coraz mniej pilnych badań w kierunku wykrycia raka płuc. Liczba skierowań spadła o 50 proc. - tak wynika z informacji Cancer Research UK. To efekt pandemii koronawirusa . Chorzy mylą bowiem objawy raka płuc objawami koronawirusa. Myślą, że mają COVID-19 i się izolują, zamiast jak najszybciej udać się do specjalisty.

Objawy koronawirusa przypominają objawy raka płuc

Objawy raka płuc to przede wszystkim kaszel, uczucie duszności, zmęczenie i brak energii. Takie same są też objawy koronawirusa. Brytyjscy medycy są zdania, że z tego powodu wiele osób pomyliło COVID-19 z chorobą nowotworową. To tłumaczyłoby spadek liczby skierowań na badania w kierunku raka płuc.