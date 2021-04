Obiecujące sondaże dla Szymona Hołowni. Mamy jego komentarz

PiS - 28 proc., Polska 2050 - 22 proc., KO - 17 proc. - to wyniki sondażu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. - Od dłuższego czasu notujemy takie sondaże - te wewnętrzne i te zewnętrzne. Ich naprawdę było wiele, które pokazują, że jesteśmy blisko PiS. Ale jesteśmy ludźmi pragmatycznymi i nie jaramy się sondażami, tylko jeszcze szybciej pedałujemy i robimy więcej roboty. To jest w tej chwili nasze główne zadanie, bo dla nas te sondaże to odpowiedzialność - komentował Szymon Hołownia w programie "Tłit". Lider Polski 2050 odniósł się również do badania, w którym większość respondentów (18 proc.) uznała go za lidera opozycji, podczas gdy drugiego w zestawieniu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - 12 proc. - To miłe, że ludzie ufają, że pokazują swoje wsparcie, że dają kredyt. Ale mam 45 lat, parę rzeczy w życiu już zrobiłem i wiem, że cieszyć to się należy ze zrobionej roboty, a nie z szansy na zrobienie roboty - podkreślił Hołownia.

Rozwiń