"Obfite opady śniegu". Zima nie odpuszcza. IMGW ostrzega

Alerty IMGW dla kierowców. Będzie ślisko

Synoptyk IMGW zwróciła uwagę, że to na południowym wschodzie kraju spadnie w czwartek najwięcej śniegu i na ten obszar wydane zostały ostrzeżenia o opadach. Dodała, że na Podkarpaciu może przybyć od 7 cm do 15 cm w Bieszczadach oraz ok. 8 cm w Tatrach. Na terenach nizinnych także może się przejściowo zabielić i utworzyć pokrywa śnieżna o grubości 1-2 cm, ale ona będzie się topić i długo się nie utrzyma.