"Obciąć pieniądze i zlikwidować". Los RMN przesądzony, ale najpierw wybór następcy Czabańskiego

Sejmowa większość jest przekonana, że odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych to pierwszy krok do likwidacji tego organu. Niekonstytucyjność Rady to nie tylko opinia parlamentarzystów, bo organ wymyślony przez PiS został podważony w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku. Uznano wówczas, że nowy organ nie może odebrać kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Posłowie koalicji rządzącej powołują się na to rozstrzygnięcie, ale podkreślają, że do likwidacji tego organu konieczna będzie ustawa, której – jak przewidują – nie podpisze prezydent.