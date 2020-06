Obchody rocznicy wyborów 4 czerwca. "Potrzebna jest nowa solidarność"

Gdańsk. Obchody 4 czerwca

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zaprosiła Rafała Trzaskowskiego na uroczystości związane z rocznicą 4 czerwca. Podczas obchodów prezydent Warszawy oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich 2020 zaznaczył, że dzisiaj obchodzimy urodziny wolnej Polski. To właśnie w Gdańsku w roku 1980 zaczęła się nasza droga do wolności.

- Rok temu spotkaliśmy się tutaj, żeby świętować 30 lat wolnej Polski, ale również, żeby wspomnieć Pawła Adamowicza. Gdańsk to symbol miasta wolności i odwagi. Ale też w naszych sercach zawsze jest to symbol miasta, które zawsze jest gotowe do największego poświecenia. Pawła zabiła kampania nienawiści, telewizja, która mianuje się publiczną, prowadziła kampanię oszczerstw i próbowała odmalować człowieka, który zawsze stał przy słabszych. Paweł Adamowicz wielki prezydent dumnego miasta- powiedział Trzaskowski.