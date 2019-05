Obchody 3 maja na podsłuchu. Policja nie zaszyfrowała połączeń

Komunikaty służb zabezpieczających trzeciomajową defiladę czy spotkanie z Donaldem Tuskiem na UW, przy pomocy odpowiedniego sprzętu, można było usłyszeć nawet kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Eksperci twierdzą, że to poważne niedopatrzenie. Policja bagatelizuje sprawę.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", zainteresowani mogli wysłuchać rozmów funkcjonariuszy którzy czuwali nad bezpieczeństwem prezydenta, premiera i pozostałych VIP-ów zgromadzonych na Placu Zamkowym, Uniwersytecie Warszawskim, oraz w Arkadach Kubickiego. "Podsłuchy", do których wystarczyło jedynie radio i znajomość odpowiedniej częstotliwości, pozwalały poznać dokładne plany policji i trasę, którą pokonają rządzący. W warszawskich uroczystościach uczestniczyło w sumie 120 tys. osób.

Jak przekonuje rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, do podobnych sytuacji dochodzi na całym świecie, a tajne informacje zostały właściwie zabezpieczone. - Do przekazywania informacji niejawnych przeznaczony jest specjalny sprzęt i dzieje się to na podobnych zasadach jak w innych krajach. Przypominam, że podczas zabezpieczeń z udziałem służb innych państw nasi koledzy z innych służb opierają się na takich samych lub podobnych procedurach i dysponują podobnym sprzętem łączności w komunikacji ze służbami polskimi - zapewnia.