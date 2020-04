WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze katastrofa + 2 smoleńskobchody 46 min. temu Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Dr Michał Sutkowski: to nie był najlepszy przykład Tłum polityków podczas obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej na pl. Piłsudskiego w Warszawie, a potem na Powązkach oburzył wiele osób.... Rozwiń doktorzy Mówi pan o tych Korona wy … Rozwiń Transkrypcja: doktorzy Mówi pan o tych Korona wytrycha o tym czego nie robić wiele osób o to pyta i ja też zapytam w takim razie bo zwrócili w wielu wiele osób się zwróciło uwagę na tym jak na Piłsudskiego polityce składali wieńce i byli w bardzo dużej grupie policja napisała tak w związku z obchodami 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej Przypominamy że nie mamy w tym przypadku do czynienia z w trybie ustawy a poszczególne osoby wykonują swoje zadania w ramach pełnionych urzędów i funkcji to jest Korona wytrych czy to jest nieodpowiedzialność czy to jest narażanie nas przez polityków na nie się wirusa bo to nie jest przykład które mnie jako lekarza mnie jako lekarza to rozumiem że tak pan redaktor by pytał tylko i wyłącznie wzbudza bo miałem też bym powiedział że w momencie kiedy obchodzimy to bardzo smutno rocznicę i rzeczywiście chcemy ją obchodzić godnie powinniśmy także w sposób właściwy zachowywać pewne proporcji chyba myślę że można było to trochę trochę lepiej już Jeżeli to są obchody państwowe jeżeli one mają swoją moc prawną i że ma tak robić żeby to było tak że po prostu te osoby będą się dystansowa i właśnie od siebie pokazywać że właśnie nie właśnie są przykładem ten obrazek grupy nie jest najlepszym przykładem epidemiologiczna