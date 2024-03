Obajtek walczył z Sasinem? Zapytano go o to

- Nie wiem, co to są za taśmy, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe - stwierdził były minister Sasin. - Jeśli są z CBA, to doszło do przestępstwa i w związku z tym oczekiwałbym, że to przestępstwo będzie ścigane, bo takie materiały z inwigilacji, jak rozumiem, powinny być tajne, a nie zostały chyba odtajnione - mówił nam Jacek Sasin. Dodał, że nie chce się odnosić do czegoś, czego wiarygodność stoi jego zdaniem pod znakiem zapytania.