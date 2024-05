Obajtek nieobecny na komisji. "Nie siedzę w domu i nie czekam na listy"

- Pragnę zaznaczyć, że to jest komisja ws. wiz. Co ja, jako były prezes Orlenu miałem wspólnego z wizami? Realizowaliśmy co prawda największą inwestycję w Europie, czyli budujemy kompleks Olefin 3. To największa inwestycja w Europie za 25 mld i to buduje koncern międzynarodowy Hyundai. Jeżeli kogoś pan przewodniczący Szczerba czy Platforma Obywatelska powinna zaprosić, to prezesa Hyundaia, który znajduje się w Seulu - powiedział.