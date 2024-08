Daniel Obajtek nie ma pretensji do Mariusza Kamińskiego, że służby za rządów PiS go podsłuchiwały. - Niech sobie zakładają te podsłuchy, wszyscy po kolei. Zresztą nigdzie nie udowodniono, że to pan Kamiński założył podsłuch. Nie złapałem go za rękę - mówił były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.