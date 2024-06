Obajtek, Kamiński i Wąsik jadą do Europy [OPINIA]

A było to tak, że w jednym z podsumowań tygodnia współkomentujący narzekali, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wystawiają na listach wyborczych ministrów i posłów. Zarzut był taki, że dopiero co, w październiku 2023 r., ludzie ich wybrali do oczyszczenia Polski, a ci już chcą czmychnąć na lepiej opłacane stanowiska.