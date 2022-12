O włos od tragedii. "Wisiał głową w dół w kanale ciepłowniczym"

Mężczyzna stracił sporo krwi. Był ranny w nogę. Oprócz tego stwierdzono u niego wychłodzenie. Gdyby nie znalazła go Straż Miejska, prawdopodobnie doszłoby do tragedii. Mężczyzna przeżyłby tylko do rana. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.