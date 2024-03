Zostawili ją i uciekli. 13‑latka nie pamiętała jak się nazywa

Poznaniacy chwalą postawę strażniczek. Nie szczędzą natomiast gorzkich słów pod adresem znajomych 13-latki, którzy zostawili na wpółprzytomną dziewczynę, aby ratować własną skórę. "Dobra robota! A ludzie, którzy się oddalili, zostawiając koleżankę, powinni się wstydzić Tacy odważni, żeby sięgnąć po alkohol, ale jak przyjdzie co do czego, to pierwsi uciekają" - to jeden z komentarzy pod komunikatem SM.