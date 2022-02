"O tym się nie dyskutuje publicznie". Co dalej z ministrem finansów?

- Nie szykuję się (red. do zmiany). Różne bywają głosy - stwierdził w programie "Newsroom" Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, komentując doniesienia o planowanej zmianie resortu z ministerstwa rolnictwa na ministerstwo finansów. - Minęło 100 dni, od kiedy jestem w ministerstwie rolnictwa i jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia - zaznaczył. Dodał, że w polityce nigdy się nie mówi nigdy, ale nie było na ten temat rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Zapewnił, że jest potrzebny w ministerstwie rolnictwa i nigdzie się nie wybiera. Przyznał jednak, że Polski Ład "nie do końca się udał w fazie wdrożenia". - Faktem jest, że ulga dla klasy średniej jest skomplikowana, że nie wszyscy to zrozumieli, że może nie był dobrze wykorzystany czas, kiedy trzeba było przeszkolić służby finansowe - podsumował. Podkreślił jednak, że Polski Ład jest generalnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zapytany, czy zmiana na stanowisku ministra finansów jest przesądzona, stwierdził, że "o tym się nie dyskutuje publicznie".