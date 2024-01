O tym miejscu w Zakopanem mówi świat. Nagrania robią wrażenie

Największy na świecie śnieżny labirynt znajduje się w Polsce i trzeba przyznać, że jest to pozycja obowiązkowa w czasie ferii czy zwykłego odpoczynku. Sezonowa atrakcja w Zakopanem robi furorę również zagranicą. Z kamerą na miejscu pojawili się ostatnio tureccy dziennikarze z agencji Anadolu. Ich materiał udostępniła również agencja Reutera. Dzięki ujęciom z drona, widać jak na dłoni, ile jest korytarzy w śnieżnym labiryncie. Odwiedzających czeka jeszcze więcej atrakcji w środku. Oprócz zawiłych tuneli, można odwiedzić również iglo, gdzie roi się od wyjątkowych rzeźb śnieżnych, które wykonywane są przez pracowników przy użyciu zwykłych narzędzi, jak np. piła spalinowa. Te wyjątkowe atrakcje są częścią parku Snowlandia, w którym to wszystko się zaczęło w 2015 r. Od tamtej pory te miejsce cyklicznie powraca do zakopiańskiego krajobrazu, chętnie odwiedzanego przez turystów z Polski i ze świata. "Goście przybywają, aby doświadczyć emocji związanych z poruszaniem się po skomplikowanym lodowym labiryncie, z dodatkowymi emocjami związanymi z nowym dodatkiem w tym roku - igloo ozdobionym rzeźbami przypominającymi ukochane znane na całym świecie kreskówki" - przekazała agencja Reutera.