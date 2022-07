O. Rydzyk na Jasnej Górze: Zdajemy sobie sprawę, jaki jest potop teraz. Idźmy i głośmy!

- Św. Jan Paweł II od początku pontyfikatu aż do końca mówił: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Mówcie to wszystkim, i tym niewierzącym. I drugie przesłanie - siostra Faustyna Kowalska - mówiła to, co jej Pan Jezus powiedział, że ludzkość nie znajdzie pokoju, dopóki nie zwróci się do bożego miłosierdzia - przypomniał o. Tadeusz Rydzyk.