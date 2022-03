Ojciec Rydzyk komentuje skazanie dyrektor Fundacji Lux Veritatis. "To sprawa polityczna"

Ojciec Tadeusz Rydzyk zwrócił się do Kochanowicz-Mańk na antenie Radia Maryja. - Chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni pani dyrektor wszyscy, nie tylko my w Radiu, ale i wielu ludzi w Polsce, za to, co pani robi bardzo kompetentnie z niesamowitym oddaniem. To jest służba w ewangelizacji Polski i świata. (...) Mamy ogromne zaufanie do pani. Za pani posługę wszyscy dziękujemy - powiedział Rydzyk.