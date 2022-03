Koniec noszenia maseczek. Minister podał termin

Stwierdził też, że w ostatnim czasie rząd obserwował "jaki jest efekt gremialnego powrotu dzieci do szkoły" i "dużego napływu uchodźców". Według ministerstwa, "oba te zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej". Szef resortu zdrowia mówił też m.in., że "wariant omikron okazał się zdecydowanie mniej dolegliwy niż wariant delta, z którym mieliśmy do czynienia w poprzedniej fali".