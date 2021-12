O. Roman Bielecki: odpowiedź ewangelii w sprawie migrantów jest jednoznaczna i prosta

- Dla wielu osób w Polsce, które deklarują się jako chrześcijanie, ostatni kryzys na granicy polsko-białoruskiej był swoistym testem życia ewangelicznego. Znam wiele osób, dla których niepomaganie cierpiącym migrantom jest sprzeczne z ewangelią. Ja się nie podejmuję osądu postaw całości polskiego społeczeństwa wobec tego problemu. Każdy sam siebie w duchy zapytać, jakie postępowanie jest właściwe - mówił w programie “Newsroom” dominikanin o. Roman Bielecki. - Jednak odpowiedź ewangelii, jak postępować w tej sytuacji, jest jednoznaczna i prosta. Zawiera się w przypowieści i miłosiernym Samarytaninie, który pomógł pobitemu - podkreślił duchowny. O. Bielecki został także poproszony o skomentowanie sondażu IBRiS dla dziennika “Rzeczpospolita”, z którego wynika, że 48 proc. wierzących i regularnie praktykujących Polaków nie zaprosiłoby do wigilijnego stołu migranta. Słowem byli dużo bardziej niechętni temu niż osoby praktykujące nieregularnie i niewierzące. - Nie chciałbym na podstawie tego badania nikogo “chłostać ewangelią”, przepraszam za kolokwializm, bo to już by było najgorsze. Ten sondaż pokazuje nasz stan, nasze leki i niepokoje - ocenił o. Bielecki. – Jestem w stanie przyjąć te obawy. To normalne, że człowiek dojrzały się boi. Tylko on przezwycięża w imię wyższych wartości ten lęk i te niepokoje. To jest właśnie ten test człowieczeństwa: czy jesteśmy gotowi, mimo obaw, przyjąć obcego przy naszym wigilijnym stole - wyjaśnił dominikanin.