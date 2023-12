O Polsce znów jest głośno. Najlepszy jarmark w Europie

Konkuruje z Londynem, Helsinkami czy Budapesztem, ale według Brytyjczyków jest bezkonkurencyjny. Mowa o Krakowie i jego jarmarku bożonarodzeniowym na Rynku Głównym, który uznano za najlepszy w Europie. Jarmark w Krakowie wygrał w rankingu brytyjskiej firmy Christmas Tree World. Reporterzy tureckiej agencji Anadolu wybrali się do Krakowa, by pokazać dumę Polaków. Nagranie z najlepszego według rankingu jarmarku w Europie udostępniła agencja Reutera. "Krakowski Rynek Główny jest jedną z najbardziej malowniczych scenerii dla jarmarku bożonarodzeniowego, jaką można sobie wyobrazić" – skomentowali autorzy plebiscytu. W zestawieniu brytyjskiej firmy uwzględniano również takie czynniki, jak popularność w mediach społecznościowych, czy ceny zakwaterowania. To dzięki temu Kraków znalazł się na szczycie europejskiej listy. Świąteczny urok stolicy Małopolski, promowany w social mediach, miał wpłynąć na pozycję w rankingu. Krakowski jarmark oferuje ręcznie robione świąteczne dekoracje, ozdoby, stroiki, pamiątki, biżuterię, wyroby ze skóry i drewna. To miejsce pełne polskich przysmaków. Zjemy tu m.in. pierogi i barszcz czerwony oraz spróbujemy słynnego grzańca.